Blue Ivy è uguale alla mamma Beyoncé: guarda il video mentre balla Mood 4 Eva

Blue Ivy Carter ha solamente otto anni, ma sta già seguendo le orme di mamma Beyoncé e papà Jay-Z.

La piccola, che assomiglia tantissimo alla madre, è già stata premiata ai Soul Train Awards con l'Ashford & Simpson Songwriter's Award per aver scritto, con sua madre, Brown Skin Girl, che è anche entrata nella Billboard Hot 100 chart. Inoltre, la sua voce è presente nella canzone Spirit, compare anche nel video ufficiale del brano e ora ha dimostrato di saper già ballare benissimo.

Blue Ivy, infatti, è stata ripresa da Manuel Mendez, personal stylist della figlia di Beyoncé, e ha condiviso il video sul suo profilo Instagram. Blue Ivy balla Mood 4 Eva, un pezzo della mamma, presente nel film Il Re Leone, dove Beyoncé presta la voce a Nala.

Visualizza questo post su Instagram Mood 4 Eva. #love Un post condiviso da Manuel A. Mendez (@itsamanuworld) in data: 12 Mag 2020 alle ore 1:14 PDT

In verità, quella di Spirit non era la prima volta che Blue Ivy cantava con la mamma: già nel 2014, quando aveva solamente due anni, canticchiava qualche strofa in Blue. Sarà proprio Blue Ivy la nuova Beyoncé?

