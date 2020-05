Noel Gallagher confessa di aver sofferto di attacchi di panico a causa della cocaina

Noel Gallagher non ha mai nascosto di aver avuto, in passato, una dipendenza che lo faceva abusare di sostanze stupefacenti quasi tutti i giorni. Ed è tornato a parlare di alcuni brutti momenti che ha vissuto a causa della cocaina, tra cui diversi attacchi di panico.

Intervistato da Matt Morgan, nel podcast Funny How?, Noel ha raccontato: "Immagina di essere sotto psicosi e dover andare all’ospedale. Non capivano niente di quello che dicevo per via del mio accento. Ho pensato di andarmene. Dopo un po’ di episodi di questo tipo ho deciso di smettere."

Ma poi, Noel ha deciso di smettere, precisamente nel 1998, dopo un viaggio in Thailandia con la moglie.

Il chitarrista, negli ultimi tempi, ha pubblicato una demo di quindici anni fa degli Oasis e questo aveva fatto sperare ai fan in un ritorno della band britannica. Liam, invece, ha risposto alla pubblicazione dicendo che senza la sua voce, le vecchie canzoni delle band non contano nulla.

