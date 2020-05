Spice Girls, Mel C rivela come è nato il nome del gruppo

Forse non tutti lo sanno, ma le Spice Girls all’inizio non si chiamavano così: oggi questo nome fa venire in mente non solo la musica di una band cult degli anni ’90, ma anche la filosofia del “girl power” che loro hanno contribuito a diffondere. Probabilmente molto del loro successo deriva proprio dall’aver scelto il nome giusto per la band e di aver lanciato il messaggio secondo il quale le donne possono avere la propria individualità e possono farla diventare il loro punto di forza, pur sostenendosi l’un l’altra.

Chissà se le cinque ragazze avrebbero avuto lo stesso successo se avessero continuato a chiamarsi Touch. Era proprio questo il nome iniziale del gruppo, come ha ricordato Mel C in un’intervista per la BBC: “Grazie al cielo poi lo abbiamo cambiato – ha detto - Penso che sia stata una trovata di Geri, quella di essere ‘spice’, ossia speziate. Perché tutte avevamo la nostra individualità, eravamo tutte molto diverse, mettevamo pepe alle cose con diverse varietà. Ma c'era una rapper in America chiamata Spice – ha aggiunto - così abbiamo aggiunto il Girls ed è diventato Spice Girls”.

Dopo il reunion tour dello scorso anno, al quale non ha partecipato solo Victoria Beckham, oggi le Spice Girls sono ancora più unite e continuano a restare in contatto tramite una chat di gruppo: “Prima usavamo WhatsApp ma Geri continuava a chiamarlo 'what sip' ('cosa sorseggi') – ha scherzato Mel C - così siamo passate ad iMessage”.