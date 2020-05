Madonna mostra il lato B e viene criticata dagli hater: "Sei rifatta da capo a piedi"

Madonna ha postato alcune foto per festeggiare l'operazione che dovrà affrontare per ricostruire la cartilagine mancante al ginocchio, per cui ha sofferto molto negli ultimi mesi. Ma alcuni suoi follower non hanno molto apprezzato le foto della cantante, accusandola di essere rifatta "dalla testa ai piedi".

Nelle foto, la 61enne si mostra in perfetta forma, con un fisico mozzafiato, décolleté prosperoso e lato B super tonico. Ma è proprio a causa del suo lato B che, ultimamente, alcuni follower continuano a criticare la cantante: a partire dall'apparizione a sorpresa di Madonna al New York Stonewall Inn a Capodanno, in molti l'hanno accusata di essersi rifatta il sedere.

"Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante, auguratemi buona fortuna!" scrive la cantante, parlando dei suoi dolori al ginocchio, che l'hanno anche costretta a cancellare alcune date del suo Madame X Tour. La cantante, a ottobre 2019, si è infortunata al ginocchio e l'intervento non è perfettamente riuscito, dunque, Madonna dovrà sottoporsi alla ricostruzione della cartilagine mancante.

Speriamo che Madonna possa tornare presto ad esibirsi senza dolori al ginocchio!

