Ed Sheeran si conferma l'artista under 30 più ricco del Regno Unito

Le sue canzoni piacciono a tutti e i riconoscimenti che ha raccolto nella sua carriera sono moltissimi. Stiamo parlando di Ed Sheeran che, per il secondo anno di seguito, è l'artista under 30 più ricco del Regno Unito. A dirlo, il Sunday Times che ha stilato la sua consueta classifica. Si vocifera che il suo patrimonio sia pari a 225 milioni di euro, ovvero 200 milioni di sterline. Lo scorso anno era di 160 milioni di sterline.

Dietro di lui, ci sono Harry Styles (63 milioni di sterline), Niall Horan (50 milioni di sterline), Little Mix (48 milioni di sterline), Louis Tomlinson (45 milioni di sterline), Liam Payne (44 milioni di sterline) e Zayn Malik (36 milioni). Con 16 milioni di sterline, entra in classifica per la prima volta anche Dua Lipa.

Un bellissimo riconoscimento per il cantante di "Shape of You" che conferma ancora una volta quanto sia apprezzato, per il talento e per la gentilezza che lo ha sempre caratterizzato.