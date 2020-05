Emme Maribel, la figlia di Jennifer Lopez, ha scritto un libro di preghiere

Emme Maribel, figlia di Jennifer Lopez, ha già dimostrato di avere un grande talento nel campo del ballo e della musica: a soli 12 anni si è esibita sul palco del Super Bowl, insieme alla madre, lo scorso febbraio. Ma la piccola Emme ha anche molti altri talenti, come la scrittura.

Lo ha dichiarato proprio sua madre, la cantante JLO, che ha pubblicato su Instagram una foto della figlia e annuncia che Emme pubblicherà, non prima di settembre, un libro di preghiere.

"Così orgogliosa della mia noce di cocco Emme mentre condivide le sue preghiere quotidiane nel suo primo libro Lord Help Me! Questo libro offrirà alle famiglie un modo per abbracciare la pace e la forza della fede quotidiana" ha scritto JLO: "Non uscirà prima del 29 settembre, ma potete preordinare al link della mia bio."

Jennifer è legatissima ai figli e, anche durante la quarantena, ha condiviso diversi momenti della sua vita in famiglia.