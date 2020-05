“Tranqi Funky” degli Articolo 31 compie 24 anni

Sono passati ben 24 anni dall’uscita di uno dei singoli di maggior successo degli Articolo 31, il celebre duo rap composto da J-Ax e DJ Jad: stiamo parlando di “Tranqi Funky”, brano contenuto nel disco “Così com’è” uscito il 14 maggio del 1996.

Il pezzo divenne ben presto il tormentone dell’estate di quell'anno e contribuì ad accrescere il successo degli Articolo 31: con 25mila copie vendute, il singolo divenne subito disco d’oro, mentre l’album “Così com’è” riuscì a vendere ben 600mila copie, facendo scalare le hit al duo rap.

Com’è noto, in seguito le strade di J-Ax e DJ Jad si sono separate. J-Ax, in particolare, ha proseguito la sua carriera solista che continua ancora oggi. Ma chi ha vissuto quegli anni non può dimenticare l’energia e l’allegria sprigionate da “Tranqi Funky”, un brano che ha fatto ballare tutti nell’estate del 1996.