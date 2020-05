I Pinguini Tattici Nucleari hanno una loro voce nell'Enciclopedia Treccani

I Pinguini Tattici Nucleari sono entrati ufficialmente nell'Enciclopedia Treccani. Lo ha comunicato proprio la band bergamasca con un post su Instagram.

"È un onore" hanno scritto sotto la foto della voce a loro dedicata, che recita: "Gruppo indie rock italiano formato da R. Zanotti, N. Buttafuoco, L. Pasini, S. Pagani, M. Locati, E. Biffi. Formatosi nel 2010, il gruppo ha all’attivo quattro album: Il re è nudo (2014), Diamo un calcio all'Aldilà (2015), Gioventù brucata (2017), Fuori dall'hype (2019). Nel 2019 i singoli Irene e Verdura hanno conquistato il Disco d'oro. Nel 2020 hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, classificandosi al terzo posto."

Visualizza questo post su Instagram È un onore #treccani Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari) in data: 15 Mag 2020 alle ore 6:58 PDT

Insomma, una grande soddisfazione per il gruppo, dato che prima di loro questo onore era spettato ad artisti del calibro di Vasco Rossi, Pino Daniele e Lucio Battisti.

I Pinguini, comunque, vengono da una delle città più colpite dal Coronavirus, Bergamo. E in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni hanno raccontato: "Abbiamo vissuto la paura per i nostri zii e nonni, e abbiamo detto addio a un nostro grande amico musicista che non ce l’ha fatta. Ma crediamo nel valore dell’ironia, che non significa ridere di una tragedia nel guardarla dall’esterno, come diceva Pirandello. Cerchiamo di utilizzare questo tempo per ragionare su noi stessi e ampliare i nostri orizzonti culturali."

