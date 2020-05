Madonna minacciata dagli hacker: richiesto un milione di dollari di riscatto per dei documenti privati

Madonna, come tanti altri artisti, come Lady Gaga, Elton John, Mariah Carey e Nicki Minaj, faceva custodire i suoi documenti personali nello studio legale di Grubman Shire Meiselas & Sacks di New York. Ma i dati della cantante, come quelli di tanti altri, sono stati rubati e ora gli hacker richiedono un riscatto per non metterli all'asta.

Precisamente, il riscatto richiesto per i documenti di Madonna è fissato a un milione dollari, ossia un po' di più di 900mila euro. Anche perché il gruppo di Hacker sta già organizzato l'asta sulle informazioni personali di Madonna: "Ora stiamo preparando l’asta per le informazioni su Madonna… L’acquirente ha il diritto di fare tutto ciò che gli sembra opportuno per ottenere queste informazioni."

In realtà, la quantità di documenti rubati ammonta a ben 756 gigabyte di materiale. Inizialmente gli hacker avevano richiesto un riscatto di 21 milioni di dollari, successivamente raddoppiato a 42 milioni. Tra le informazioni rubate pare esserci anche qualcosa riguardante il presidente degli USA, Trump: "Siamo stati contattati da persone interessate a comprare tutte le informazioni sul presidente. Siamo contenti di aver raggiunto un accordo, manteniamo la nostra parola."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!