Chiara Ferragni è incinta? Ecco la foto misteriosa e la risposta di Fedez

Chiara Ferragni è incinta? Da quello che dicono i follower sembrerebbe proprio di sì, secondo Fedez invece no. L'influencer più conosciuta al mondo ha mostrato, in una story su Instagram, un gioiello con dei ciondoli che rappresentano tutti i membri della sua famiglia. C'è il marito, c'è Leone, la madre, il padre, Franci, Vale, Mati... e un future children! Vuole forse dirci qualcosa? O meglio, la deve dire al consorte?

Mentre i fan tartassavano di domande l'imprenditrice di Cremona, papà Fedez era all'oscuro di tutto, solo nel pomeriggio ha appreso questa notizia su Twitter e ha deciso di rispondere al posto della moglie, in una story. Ecco quello che ha detto il cantante: "Non sapevo niente di questa cosa, quindi grazie Twitter, davvero. Comunque no, ragazzi non è incinta, credo si sia portata avanti, non è normale, non so perché lo faccia, davvero, non chiedetemi perché lo faccia, ma non è incita. Il future children penso che sia il bambino che verrà. O ipotesi due deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po' sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente".

Chissà... magari è una storia premonitrice!