La casa di Billie Eilish è stata cancellata da Google Street View

La casa di Billie Eilish è stata cancellata, o meglio, sfocata, su Google Street View, per evitare che delle persone ossessionate dalla cantante si presentassero o cercassero di introdursi nell'abitazione.

La 18enne vive in un bungalow a Los Angeles e, ultimamente, ha dovuto richiedere un ordine restrittivo nei confronti di un uomo che, per ben sette volte, si era appostato davanti la casa di Billie, rifiutandosi di andarsene. Proprio per questo motivo, come racconta The Sun, la casa sarebbe stata resa sfocata su Google Street View e anche su altri siti.

In verità, Google non permette la totale cancellazione delle immagini da Internet, ma può provvedere alla sfocatura di alcuni luoghi per motivi di privacy. Ed è proprio questa la motivazione per la "cancellazione" di casa di Billie come, prima di lei, anche quelle di Paul McCarney, Lily Allen e Jimmy Page.

Un addetto di Google ha dichiarato al The Sun: "Se una persona crede che il proprio viso o la propria targa abbia bisogno di una sfocatura più abbondante, oppure vorrebbe sfocare la propria casa, auto, o corpo, può mandare una richiesta tramite il tool "segnala un problema"."

Billie deve dunque aver segnalato la questione, quando non molte settimane fa, ha denunciato il 24enne Prenell Rousseau, che ora non può avvicinarsi più di 180 metri a Billie e ai suoi genitori.

