Ariana Grande ricorda le vittime del concerto di Manchester a tre anni dall'attentato

Il 22 maggio 2020 saranno passati ben 3 anni dall'attentato di Manchester durante il concerto di Ariana Grande, in cui hanno perso la vita 23 persone e altre 139 sono rimaste ferite. E la cantante ha deciso di condividere una story dove ricorda tutte le persone che, in qualche modo, sono state toccate da questo evento.

"Voglio prendermi un momento per riconoscere e mandare tutto il mio amore a tutti quelli che si sentono tristi e sentono un senso di pesantezza pensando all’anniversario che sta per arrivare questa settimana" ha scritto la cantante: "Non c’è un giorno che passi senza che questo abbia effetto su di voi e su tutti noi. Penserò a voi tutta la settimana e tutto il weekend. Il mio cuore, i miei pensieri e preghiere sono con voi sempre."

Nel giugno 2017, a pochissimo tempo dall'attentato, Ariana aveva organizzato il concerto di beneficenza "One Love Manchester", a cui avevano partecipato grandi star come i Coldplay, Katy Perry, Liam Gallagher, Robbie Williams e Justin Bieber. In quell'occasione erano state raccolte più di 17 milioni di sterline.

Successivamente, la cantante ha preso parte al Manchester Pride al Mayfield Depot, luogo vicino all'Arena dove si stava tenendo il suo concerto prima dell'attentato. Ariana aveva proposto una versione acustica di One Last Time, che aveva commosso tutti i presenti e che poi la cantante ha pubblicato, per raccogliere fondi.

