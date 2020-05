Pago e la fine della storia con Serena Enardu: "È successa una cosa grave"

Il cantante Pago (nome di battesimo Pacifico Settembre) parla per la prima volta della fine della relazione con Serena Enardu. Non scende in particolari, si limita a dire che "È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei".

La coppia ha partecipato a Temptation Island: qui sono iniziati i primi problemi. Poi i due avevano cercato di ricucire i rapporti durante il Grande Fratello Vip. Ora, ancora una volta, hanno deciso di separarsi.

Ecco quali sono state le dichiarazioni del cantante: "Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi".

Serena aveva annunciato la fine della love story così: "Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente. Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi, sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo".