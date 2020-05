Il commento hot di Cardi B a Rosalía che canta un verso di "La Babe"

Durante una recente intervista rilasciata ad Elle Magazine, Rosalia ha accennato un verso di Cardi B nel remix del brano "La Babe".

L'interpretazione della cantante spagnola, ripresa in un video, non è certamente sfuggita alla rapper che ha commentato la cosa in maniera a dir poco memorabile.

Cardi B ha scritto sul suo profilo Twitter: "Il modo in cui ha cantato mi ha fatto eccitare... scusatemi ma ora devo andare in bagno".

Per chi si fosse perso il siparietto e, soprattutto, la clip di Rosalia che carta il verso di Cardi B, eccoli qui:

The way she sang this La made me horny .....excuse me I have to go the bathroom now https://t.co/ubNK4O0A5M