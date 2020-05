Ghali pubblica a sorpresa il remix di Hasta La Vista feat. Anna

Il 21 maggio 2020 era il 27esimo compleanno di Ghali e il rapper ha fatto una sorpresa ai suoi fan.

Infatti, sul suo profilo Instagram, è improvvisamente stato pubblicato un post dove annunciava l'uscita del remix di Hasta la vista insieme ad Anna, la rapper di Bando.

Visualizza questo post su Instagram Hasta la Vista Remix @annapep3 in tutti i digital store Un post condiviso da GHALI (@ghali) in data: 21 Mag 2020 alle ore 3:00 PDT

Hasta la vista era il singolo uscito a insieme a Turbococco, prima dell'album DNA, uscito a febbraio 2020.

Questo è un momento d'oro non solo per Ghali, ma anche per Anna. Dopo l'enorme successo della sua Bando, Anna ha collaborato in diversi remix della sua hit: con Gemitaiz e MadMan e anche con Maxwell. Inoltre, la rapper ha collaborato con la Dark Polo Gang nel brano Biberon.

