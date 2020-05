Emma torna a casa e rivede i genitori: "Grazie vita"

Emma è potuta tornare a casa e, finalmente, rivedere i suoi genitori in Salento!

La cantante era rimasta bloccata a Roma e, durante il lockdown, aveva più volte ammesso di sentire la nostalgia di casa e dei suoi parenti. Per fortuna, ora è potuta tornare nella sua Puglia e, oltre a stare di nuovo con la famiglia, ha potuto mangiare le sue amate "friseddhe".

Emma, durante la sua quarantena, aveva raccontato anche come stava passando i suoi giorni, in cui si era dovuta improvvisare idraulico e, durante la sua prima uscita aveva spiegato che vedere il suo quartiere così silenzioso, per lei era stato devastante: "Mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato."

Ora che è a casa, Emma ha ammesso di essere felice, perché "Il Salento mi fa bene all'anima."

