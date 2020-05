Al Bano e la gaffe in tv: "Abbiamo sconfitto i dinosauri, figuriamoci il Coronavirus"

Al Bano ha scatenato le polemiche, e anche un po' l'ilarità generale, per una frase che ha detto durante una intervista tv. Il tema era l'emergenza sanitaria e il cantante ha affermato: "L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, figuriamoci se non è capace di distruggere questo piccolo verme, microbo, che si chiama Coronavirus".

Twitter è praticamente esploso: "Fontana e Gallera lo hanno già chiamato per chiedergli di dare una mano in Lombardia?", ha scritto un utente. Oppure: "Poi senti che l’uomo ha distrutto i dinosauri e tutto ciò che ti chiedi è se per farlo sono serviti due Albano o se ne sia bastato uno". E ancora: "Secondo Al Bano l'uomo ha distrutto i dinosauri, poi ha cucinato i tortellini nel brodo primordiale".

L'intervista è continuata e il cantante ha approfondito il suo discorso dicendo: "L'uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, contro i virus, contro la Spagnola, contro le guerre, contro i dittatori. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus. Sta creando l’economic virus e i politici devono prevenire questo enorme malessere".