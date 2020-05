Fedez mette lo smalto uguale a Chiara Ferragni e viene criticato: "Sei sposato, fai l'uomo"

Durante la quarantena, Fedez è stato una delle persone più attive su Instagram e ogni suo post riceve migliaia e migliaia di commenti.

Ora, che abbiamo potuto ricominciare ad andare dal parrucchiere e dall'estetista, il rapper ha pubblicato un post dove mostra le sue unghie, con lo smalto, abbinate a quella della moglie Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 24 Mag 2020 alle ore 4:26 PDT

La foto, però, ha suscitato le critiche di tantissimi hater, che hanno attaccato Fedez proprio per essersi messo lo smalto, che secondo alcuni non sarebbe consono con la figura di uomo sposato e padre. Nei commenti alla foto, infatti, si possono leggere commenti come "Ma sei diventato gay?" oppure "Fai l’uomo per favore nella tua vita.. sei pure sposato con un figlio."

Il rapper non ha lasciato passare i commenti e ha risposto con una story, dove mostra Harry Styles, ex componente degli One Direction, che, appunto, porta lo smalto: "I più ganzi hanno lo smalto."

Successivamente, Fedez ha condiviso nelle Stories anche un tweet del Signor Distruggere che commentava alcuni delle parole scritte sotto la foto del rapper: "Italia 2020 Un uomo (sposato) che mette lo smalto è gay."

