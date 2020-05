"Ho preso il muro fratellì": ritiro patente e sequestro auto per l'ex rapper protagonista del video virale

Le gravi infrazioni stradali di cui si era reso protagonista sono costate il ritiro della patente e il sequestro dell'auto al giovane ex rapper romano diventato famoso nell'ultima settimana per un video virale sui social e sulle chat.

Nella clip, della durata di pochi secondi, il 23enne si era ripreso con il cellulare alla guida della sua auto mentre compiva una manovra a dir poco incosciente in zona Magliana Vecchia - Ponte Galeria. Ad una velocità di "una piotta e dieci" (110 km/h) "de terza marcia", il giovane mostrava come evitare un semaforo rosso. La manovra termina con un inevitabile incidente all'altezza dell’incrocio fra la via Portuense e via Usini, da qui nasce il tormentone: "ho preso il muro fratellì".

Il video ha attirato l'attenzione della polizia municipale che si è messa sulle tracce del giovane, fermandolo in zona del Corviale mentre era a bordo della stessa auto dell'impresa, una Chevrolet Aveo, e procedendo con il ritiro della patente di guida in via cautelativa e con il sequestro dell'auto, risultata non in regola.

Oltre a mettere in pericolo la sua vita e quella degli altri automobilisti, la diffusione del video ha rischiato anche di innescare comportamenti emulativi.

