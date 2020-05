Morgan sfida Bugo: "Il mio è stato un gesto poetico, torniamo a Sanremo a ruoli invertiti"

Resterà uno dei momenti più ricordati di Sanremo 2020: durante la penultima serata, Morgan cambia il testo della canzone Sincero, attaccando Bugo, con cui partecipava al Festival. Bugo abbandona il palco, la frase "Dov'è Bugo?" di Morgan diventa virale e poi i due vengono squalificati perché non tornano sul palco ad esibirsi.

E Morgan è tornato a parlare di quel momento, diventato virale sui social. Intervistato da Leggo, per l'uscita del libro "Essere Morgan. La casa gialla", il cantante ha spiegato che è il primo libro di una trilogia, a cui seguiranno "Dov'è andato Bugo" e "La Canzone perfetta": "L’ho già tutta scritta nella casa gialla mentre venivo sfrattato. Quello su Bugo l’ho scritto dopo Sanremo, nell’altro ho l’ambizione di pensare che dopo aver letto il libro tutti sappiano scrivere una canzone. Spiego ad un alieno in parole semplici cos’è una canzone e poi si scoprirà che in realtà l’alieno era mio padre. C’è quindi una vicenda autobiografica che troverete tutta nel glossario."

E parlando proprio della lite con Bugo, Morgan ha definito il suo un "gesto poetico": "È stato un gesto poetico divertente che ha a che fare con il palco, che io ho fatto entrare nella vita. Ho detto delle cose che lui non mi faceva dire, mi facevano bullismo da due mesi. Ho invitato Bugo a Sanremo per l’anno prossimo a ruoli inversi a fare Dov’è Morgan, lui deve riuscire a organizzare una roba del genere e io devo decidere se restare o andarmene. Anche soltanto con gag mi piacerebbe farla."

"Amadeus si è divertito" ha continuato Morgan, ricordando il momento in cui Bugo ha abbandonato il palco: "Fiorello era proprio preoccupato. Ma ragazzi questo è fare spettacolo, che devi fare tristezza? Io ho fatto una cosa che ha dato brio, ho ribaltato il concetto del testo e con otto versi ho dato la prova che non serve essere volgari o fare scandali particolari, io ho spazzato tutte le polemiche degli altri senza dire una parolaccia."

Bugo accetterà la sfida di Morgan?

