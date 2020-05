Iva Zanicchi contro la movida: "Li prenderei tutti a calci nel c**o"

Dal 18 maggio 2020, data in cui il Governo ha riconcesso alle persone di spostarsi nella propria regione e vedere gli amici senza più bisogno dell'autocertificazione e di comprovati motivi, sono diventati virali molte immagini di diversi luoghi italiani affollati di persone, molte delle quali non rispettavano le norme di sicurezza, come la distanza di almeno un metro, per evitare un'ulteriore diffusione del Coronavirus.

E Iva Zanicchi, intervistata da Adnkronos, ha lanciato un duro attacco contro chi ha ricominciato a vivere la propria vita, come se non fossimo appena usciti da un totale lockdown del paese. "Possono bere lo spritz e ballare in casa! Ma per favore!" ha dichiarato la cantante, aggiungendo: "Se mi trovassi di fronte a quei ragazzetti di 15 anni, seduti tutti insieme senza mascherina a bere birra e a fumare, cercherei di svergognarli, li prenderei a calci in c**o e li manderei a casa."

Ma la cantante ha attaccato anche i genitori dei giovani tornati alla movida: "Quello che mi meraviglia è che questi ragazzi per un periodo saranno stati a casa, avranno visto la televisione, avranno ascoltato quanti migliaia di morti ci sono stati, anche tra i medici e gli infermieri. O no? E allora mi domando: ma i genitori come li hanno allevati? Non possono dire: "è maggiorenne fa come vuole". No."

"Non si può tornare al lockdown perché questo significherebbe far morire di fame la gente" ha detto Iva, preoccupata anche per la situazione economica italiana: "Non ci resta che pregare. Se fossi un sindaco di un paese mi strapperei i capelli. O capiscono che in Regioni come ad esempio la Lombardia l'emergenza ancora è alta o è la fine."

