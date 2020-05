Niall Horan parla della reunion degli One Direction per il decimo anniversario: "Ne abbiamo a malapena parlato"

Il 23 luglio 2020 saranno passati ben 10 anni dalla formazione degli One Direction e, negli ultimi mesi, le fan stanno sperando che la band abbia organizzato qualcosa per festeggiare questo importante anniversario.

Precedentemente, Liam Payne aveva raccontato che lui e gli altri membri del gruppo si erano sentiti per parlare appunto della possibilità di fare qualcosa, spiegando: "Il decimo anniversario si avvicina, così stiamo parlando tutti insieme un sacco nelle ultime settimane, cosa che è stata molto carina."

Non è d'accordo, invece, Niall Horan che, intervistato da Nova FM, ha ammesso che ogni loro parola viene usata per fare titoloni di articoli e ha anche aggiunto che tra di loro hanno parlato poco di questo anniversario: "Ogni volta che ci chiedono qualcosa su questo, l'attenzione di tutti si sposta lì per vedere cosa diciamo, se c'è un accenno qualsiasi al fatto che faremo qualcosa diventa una cosa enorme. Ce lo chiedono così tante volte e sono sempre le stesse risposte quelle che puoi dare... proviamo a dire cose nuove ogni volta che ci fanno questa domanda."

Pare, dunque, che Niall, Liam, Harry e Louis si siano effettivamente sentiti, senza riuscire però a trovare la cosa giusta da pubblicare nel giorno dell'anniversario: "Ne abbiamo parlato a malapena. La band era stata messa insieme a luglio del 2010 quindi ovviamente c'è il decimo anniversario in arrivo e noi stavamo chiacchierando su questo, ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa che possiamo pubblicare, un contenuto o qualcosa... E siamo arrivati alla conclusione che non c'è niente."

Sarà vero o Niall sta solo cercando di confondere i fan?

