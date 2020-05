Samuel Heron feat The Kolors: fuori il singolo "Nella pancia della Balena"

Samuel Heron è tornato dopo un anno dal suo ultimo album, ha unito il suo talento a quello dei The Kolors, e ha realizzato il singolo "Nella pancia della Balena". Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 maggio prossimo. Samuel è un artista emergente eclettico e trasversale, questo pezzo segna una nuova epoca per lui.

Ecco cosa ha detto il cantautore del brano: "Nella pancia della Balena rappresenta metaforicamente la nostra abitazione, unico ambiente in cui siamo in grado di sentirci sicuri e protetti. Nei momenti più difficili, proprio come in questo periodo, sono i luoghi famigliari il rifugio più sereno per ripararsi dalla bufera. Stando a casa abbiamo imparato a recuperare il tempo perduto, riflettendo su quello che è veramente importante nella nostra vita. In questo brano c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica. In una realtà logorata da molteplici problematiche Il brano diviene un grido di speranza e al tempo stesso un invito a liberarsi da fardelli inutili per vivere a pieno la propria esistenza, dando valore ai piccoli gesti quotidiani e riscoprendo priorità essenziali che troppo spesso davamo per scontato".

Questa nuova fase di Samuel si caratterizza per una ritrovata sincerità: l'artista si racconta a cuore aperto, senza più paure e costrizioni, con la voglia di esprimersi solo attraverso la sua musica. "Nella pancia della Balena" è una ballad poetica, introspettiva e molto sentimentale, che si basa sulla potenza delle parole.