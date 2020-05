Mahmood contro la movida: "Portate rispetto per chi sta lottando contro il Coronavirus"

Mahmood ha lanciato un messaggio ai giovani italiani, soprattutto a quello che, dal momento in cui abbiamo potuto ricominciare ad uscire, non hanno più rispettate le norme di distanziamento sociale.

In un editoriale scritto per La Stampa, il cantante ha spiegato di capire la voglia di libertà, ma ha sottolineato l'importanza della collaborazione: "È difficile pensare a questa nuova libertà, alla possibilità di poter frequentare quei luoghi dove andavamo di solito e ritrovarci con gli amici senza almeno immaginare che la parola "libertà" faccia rima con "voglia di stare insieme". Ecco, è proprio qui il punto. È questa voglia di stare insieme che dovrebbe farci apprezzare ancor di più il concetto stesso di 'libertà di movimento'."

In Italia, il Coronavirus ha causato 33mila vittime e Mahmood ha invitato a pensare ai deceduti, ma anche ai medici e agli infermieri che tutt'oggi sono in prima linea per cercare di sconfiggerlo: "Quello che mi sento di scrivere ai miei coetanei, perché di questo si tratta, e a tutti coloro che sono abbastanza grandi da poter decidere di uscire autonomamente e frequentare altra gente è che questa libertà ce la siamo guadagnata a caro prezzo. Il prezzo pagato dalle vite umane che ci hanno lasciato, e dagli sforzi fatti da tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato giorno e notte, lottato senza risparmiarsi affinché si potesse curare il maggior numero di persone possibile. Ebbene è a queste persone e a chi come noi ha rispettato le regole del lockdown che dobbiamo il rispetto che ci viene richiesto in questi giorni di riapertura."

