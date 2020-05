Vasco Rossi annuncia le nuove date del suo "Non Stop Live Festival"

Vasco Rossi, come la maggior parte dei suoi colleghi, ha dovuto annullare il suo "Non Stop Live Festival", in programma questa estate, a causa del Coronavirus. Ora, il rocker di Zocca è tornato e ha annunciato le nuove date per 2021. Le tappe non sono cambiate, sono state solo rimandate di un anno.

Il cantante fa sapere che tutti i biglietti acquistati varranno per il prossimo anno e chi, invece, non potrà partecipare nel 2021 può rivendere il biglietto in maniera legale attraverso le piattaforme abilitate. Nel frattempo, dopo il lockdown, il KOM è tornato in sala di registrazione: ci regalerà nuove canzoni? È presto per dirlo, ma sembrerebbe proprio di sì.

Ecco le nuove date del tour:

- 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

- 18 giugno 2021 a Firenze Rocks (Visarno Arena)

- 22 giugno 2021 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

- 26 e 27 giugno 2021 al Circo Massimo Rock in Roma