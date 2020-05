Elettra Lamborghini pubblica a sorpresa il singolo Hola Kitty feat. Bizzey

Sarà Elettra Lamborghini a farci ballare durante l'estate 2020? Probabilmente sì!

La notte tra il 27 e il 28 maggio, infatti, è uscito a sorpresa il nuovo singolo della cantante. La canzone si chiama Hola Kitty e segna il ritorno allo spagnolo di Elettra, dopo che al Festival di Sanremo 2020 si era presentata con Musica e il resto scompare.

Hola Kitty è prodotta da La$$a ed è in collaborazione con il rapper olandese Bizzey. L'annuncio dell'uscita della canzone è stato dato dalla stessa Elettra, poche ore prima su Instagram, dove annuncia che sarà un'estate movimentata per lei: "Io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite, sará un estate mooolto HOT!!!"

Dunque, oltre all'organizzazione del suo matrimonio, che dovrebbe tenersi in autunno sul lago di Garda, Elettra sta anche pensando alla musica.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!