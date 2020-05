Nek festeggia 20 anni di matrimonio e fa una dedica dolcissima alla moglie

Nek e la moglie Patrizia Vacondio festeggiano oggi, 28 maggio, 20 anni di matrimonio. Un traguardo importante il loro, che dopo tutto questo tempo li vede ancora più uniti. Il cantante ha voluto fare una dedica dolcissima al suo amore in questo giorno speciale e ha postato su Instagram un video con le immagini dell'album di nozze. Ha accompagnato il post con un messaggio commovente, che tutte le donne vorrebbero ricevere.

"Promisi davanti a Dio che anche dopo la morte ti sarei rimasto accanto. E dopo 20 anni credo ancor di più sia possibile. Ora come allora e per sempre". La risposta della moglie non si è fatta attendere: "Ecco, piango e ti amo ora come allora e per sempre".

Il video ha ricevuto tantissimi like, anche da parte di persone del mondo della musica, come Emma Marrone, Max Pezzali e Francesco Renga.