Al Bano diventa un meme game intitolato “Al Bano Vs Dinos”

Nei giorni scorsi Al Bano Carrisi si è reso protagonista di una gaffe clamorosa dicendo questa frase: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, fermerà anche il Coronavirus”. Inutile dirlo, la sua buffa uscita ha scatenato una marea di meme e di battute sui social, ma c’è chi ha fatto di più, inventando un cosiddetto “meme-game”, ossia un vero e proprio videogame in cui si può interpretare proprio Al Bano.

Si intitola “Al Bano VS Dinos” e il nome è tutto un programma: il cantante è il protagonista del gioco impegnato a distruggere i dinosauri con la potenza dei suoi ben noti acuti. Come sottofondo c’è la sua famosa canzone “Felicità” che rende tutto ancora più divertente.

A creare il gioco sono stati The Oluk insieme a Samuele Sciacca e Jeff Sisti: “Abbiamo pensato che farsi una piccola risata in questo momento particolare della nostra vita non avrebbe guastato, e la nostra speranza è e che sia di gradimento anche al diretto interessato”, si legge nel post su Facebook con il quale è stato presentato il videogame. Chissà se Al Bano apprezzerà, intanto gli utenti finora sembrano aver gradito molto questo esilarante passatempo.