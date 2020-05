Rave party al tempo del Covid-19: in Slovacchia si usa il nastro

Dalla Slovacchia arriva un'idea semplice (quanto geniale) per risolvere il problema del distanziamento sociale a causa del quale i raver stanno rinunciando a ciò che più amano: ballare ininterrottamente per ore.

Ebbene, un post condiviso su Instagram da Selector News mostra un gruppo di persone che hanno organizzato un rave party sotto un ponte in Slovacchia provando a risolvere il problema.

Come si può vedere nella breve clip, è stata realizzata una sorta di "griglia" con il classico nastro segnaletico rosso e bianco. In questo modo ad ogni raver viene assegnato uno spazio di poco più di un metro quadrato e si evita il contatto fisico tra i partecipanti.

La musica assordante sparata al massimo dal muro di casse c'è (che sia techno, goa, acid house, jungle, drum&bass o trance). Ai partecipanti non resta che chiudere gli occhi e usare "un po' di fantasia" per perdersi nel proprio viaggio e ballare ininterrottamente per ore (magari in attesa di tempi migliori).

(Credits photo: Instagram/selector.news)