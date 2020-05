Chromatica di Lady Gaga è uscito: la cantante festeggia con una donazione da 100mila dollari

Finalmente è uscito Chromatica, il sesto album di Lady Gaga! E per festeggiare l'uscita del disco, la cantante ha deciso di unire l'utile al dilettevole e di donare 100mila dollari a un fondo che aiuta le persone in difficoltà, donando pasti caldi.

Come dichiarato da TMZ, Lady Gaga si è unita all'app di delivery americana Postmates e si è impegnata a donare un dollaro per ogni ordine ricevuto durante il weekend, all'organizzazione World Central Kitchen dello chef Jose Andres.

La partnership pubblicizza l'uscita di Chromatica, perché chi inserisce il nome dell'album nell'app avrà la consegna dell'ordine gratuita, ma aiuta anche tantissime persone a ricevere un pasto caldo.

Il sesto album della cantante doveva uscire ad aprile, ma poi Gaga aveva annunciato la decisione di posticiparne l'uscita a causa del Coronavirus: "Questo è un periodo spaventoso per tutti noi, anche se credo che l'arte sia una delle cose che riesce a darci più gioia e a curarci durante tempi come questi, non mi sembra giusto rilasciare un album durante una pandemia globale."

Avete già ascoltato Chromatica?

