"United at Home", il secondo live con David Guetta per la raccolta fondi è sabato 30 maggio

United At Home, ideato e coprodotto da Charity Guys, nasce per aiutare il mondo a superare questa profonda crisi con l'aiuto della musica. David Guetta sarà in live streaming da New York City per una performance unica: sabato 30 maggio, alle 19 di News York City (ore 9 della domenica in Italia) partirà l'evento live!

UNITED AT HOME

New York, Sabato, 30 Maggio

Alle 19 a New York/ all’1 in Italia

Dopo il grande successo dello United At Home a Miami, grazie al quale sono stati raccolti 750.000$ a favore della lotta al COVID-19 e che ha registrato più di 25 milioni di viewers, David Guetta realizzerà una seconda performance live stream a New York questo Sabato 30 Maggio (all’1.00 di notte italiana) per risollevare gli animi e raccogliere nuovi fondi a favore del: Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, il World Health Organization, e la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

La performance di Guetta si terrà in una delle più iconiche location di New York City, luogo che scopriremo solo durante il suo set. United At Home, che è stato concepito e co-prodotto dai Charity Guys, si pone l’obiettivo di far tornare il sorriso sui volti degli abitanti di New York e del resto del mondo attraverso il potere della musica.

La performance di Guetta inizierà subito dopo il “daily clap” ( l’applauso quotidiano) che la città di New York dedica alle persone impregnate in prima linea in questi giorni e quindi alle 7:00 pm a New York e all’1 di notte in Italia potrà essere visto sui social media del DJ francese: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, VK e TikTok. Lo streaming vedrà la partecipazione anche dei City First Responders insieme ad altri ospiti a sorpresa. I cittadini di New York saranno invitati ad unirsi alla audience globale di Guetta e a guardare questa performance in diretta al sicuro dalle loro case ( il set infatti sarà udibile solo online non verrà amplificato in strada).

"Sono davvero contento di poter annunciare un altro live stream per raccogliere soldi a favore della battaglia al virus” dice David Guetta. “New York è una delle mie città preferite ed è un onore per me avere la possibilità di far qualcosa per aiutare la città in questo momento difficile. Stiamo mettendo in piedi qualcosa di speciale che potrà essere goduto da casa in tutto il mondo. Come DJ, il pubblico è la parte più importante di qualsiasi show e, anche se non possiamo essere tutti insieme in un club o ad un festival, possiamo utilizzare questo periodo per unirci in forme nuove e aiutare le persone più bisognose ’.

“I lavoratori del settore sanitario della nostra città sono i primi ad aver risposto alla battaglia del corona virus. Come cittadina di New York ho fatto un passo indietro e sono stata a casa mentre i nostri dottori, infermieri e staff ospedaliero hanno fatto un passo in avanti per lavorare a tempo di record al fine di salvare delle vite umane” dichiara la First Lady Chirlane McCray. “Ringrazio David Guetta per questa collaborazione tesa ad aiutare la città a continuare a raccogliere fondi per il PPE e altri fondamentali forniture sanitarie per protegger i nostri eroi durante questo momento di crisi sanitaria pubblica”

I fondi raccolti attraverso la performance verranno donati alle seguenti organizzazioni:

The Mayor’s Fund to Advance New York City , la cui presidente è la First Lady Chirlane McCray, è l’ente ufficiale di NYC per la raccolta fondi al COVID-19 e lavora ogni giorno a supportare le popolazioni indebolita partendo dai medici e personale sanitario impiegato in prima linea , le comunità di immigrati, le persone che hanno subito violenze domestiche e altre situazioni di bisogno.

Feeding America , è la più grande organizzazione a sostegno di chi patisce la fame negli Stati Uniti. La sua mission è sostentare gli affamati in America attraverso un sistema di Banche del Cibo membri di un network nazionale stimolando il paese a combattere per porre fine alla fame negli US.

Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France , ha la missione di migliorare le condizioni dei lavoratori in ambito sanitario e dei pazienti all’interno degli ospedali di tutta la Francia. www.fondationhopitaux.fr

The World Health Organization opera a livello mondiale per promuovere la salute, garantire la sicurezza nel mondo e aiutare i soggetti più vulnerabili. Il fine della WHO è assicurare che più di 1 miliardo di persone abbiano una copertura sanitaria universale, proteggere più di un miliardo di persone per emergenze sanitarie, e fornire ad un miliardo di persone una salute migliore e benessere. www.who.int

Il 18 di Aprile, David Guetta ha già illuminato le acque blu turchese Biscayne Bay a Downtown Miami, suonando per 8000 persone del posto che hanno danzato dai propri balconi. Di fronte ad una piscina all’ Who Icon Brickell situato in Downtown Miami, l’iconico Dj francese ha suonato per 1h 30 min in un DJ set visto più di 25 milioni di volte (guarda qui) raccogliendo $750.000 USD tra cui $300.000 USD di contributo personale dello stesso Guetta . Il canale di donazione per il Feeding South Florida, Feeding America, World Health Organization Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de Francee è sempre accessibile su davidguetta.com/donate.

