Robbie Williams: la mamma della moglie Ayda ha il cancro

La madre di Ayda Field, moglie di Robbie Williams, ha il cancro.

Lo ha annunciato proprio Ayda, durante il suo podcast "At home with the Williamses", dove ha spiegato che Gwen, sua madre, si sta sottoponendo alla terapia per curare la malattia, che l'ha colpita alla cervice uterina: "Mia mamma, a gennaio, ha ricevuto la diagnosi di cancro alla cervice al secondo stadio. Si era già diffuso fuori dalla cervice ed è molto aggressivo."

"Il tumore era talmente grande che hanno deciso di intervenire immediatamente con chemio e radioterapia quotidianamente e poi di procedere con l'operazione" ha raccontato la Field, che ora è preoccupata che la madre, già malata di Parkinson e lupus, possa contrarre il Covid-19 in ospedale: "Quando è scoppiata la pandemia, ho temuto per la salute di mia mamma, avendo il lupus, il Parkinson e il cancro, a 70 anni, è molto a rischio. Ricordo che ogni volta che andava in ospedale, pensavo: "Si beccherà qualcosa? Finirà tutto in questo modo?"."

