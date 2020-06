Elettra Lamborghini più in forma che mai, ecco le prime foto pubblicate post quarantena

Elettra Lamborghini sta organizzando il suo matrimonio con Afrojack e per farlo si sta avvalendo della collaborazione di Enzo Miccio, il re dei wedding planner nonché il più amato dai vip. Al termine della quarantena la cantante appare più in forma che mai, come testimoniano le foto che ha condiviso sui social che la mostrano in tutto il suo splendore nel salotto di casa sua. In questi scatti la regina del twerking indossa una tutina color verde petrolio a costine scintillanti, con una scollatura mozzafiato che mette in mostra le sue forme generose.

Inutile dirlo, il post in questione in poche ore ha fatto il pieno di like e di complimenti. Nel messaggio, Elettra ha scherzato su una piccola imperfezione che le è sorta sul viso, sottolineando che la sua presenza non le impedisce di sentirsi bella: “Lo so – ha scritto - mi è spuntato un brufoloh sul mento sono in pre-cycloh... e poi non so modificare le foto mi vedo fika lo stesso non so voi”. In queste foto, dunque, Elettra non ha usato alcun filtro o programma per migliorare la sua immagine: l’artista ha deciso di mostrarsi al naturale, dimostrando di essere bellissima anche con quella piccola imperfezione e soprattutto anche senza l’aiuto di Photoshop.