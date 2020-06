Serena Enardu contro Pago: "Tutto per vendere il tuo libro. Racconti balle"

Non è ancora finita la querelle tra Serena Enardu e Pago. I due si sono lasciati, questa volta pare definitivamente, ma si stanno attaccando a vicenda sui social e la ex fidanzata del cantante ha deciso di smentire tutto quello da lui raccontato in precedenza.

Pago, nelle scorse settimane, ha raccontato di aver deciso di lasciare Serena durante il lockdown, a causa di Alessandro, conosciuto proprio a Temptation Island VIP: "Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succede, va, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me."

Ma Serena non ci sta e ha pubblicato diverse stories su Instagram, dove ha attaccato Pago: "Mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l'intervista di Pago in cui racconta una manica di fesserie. Capisco che per vendere un libro – si legge dall'inizio alla fine che è una propaganda meschina – si fa di tutto, compreso costruire questo segreto di Puclinella."

Infatti Pago ha pubblicato il libro "Vagabondo per amore", dove parla anche della sua storia con Serena, che ha aggiunto: "Io sono imbarazzata per te, perché se avessi avuto almeno una volta nella vita le palle di raccontare la verità, di raccontare perché ci siamo lasciati e ti ho sbattuto fuori di casa, il giorno prima che prendessi il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto."

"È una balla quella che ha raccontato Pago, mi spiace per chi ha dovuto scriverla…" Serena ha continuato ad accusare il cantante: "Se mi volevi mandare una lettera d'addio, bastava inviarmela, non c'era bisogno che la scrivessi su un libro che poi nella copertina dietro ha un prezzo. Sei becero."