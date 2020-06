Billie Eilish invita tutti a riflettere in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Oggi, 5 giugno, è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un evento istituito nel 1972 per riflettere sulle condizioni della Terra e per cercare di capire come agire per preservare l’ambiente. Quest’anno il tema principale è la biodiversità e lo slogan recita “È il tempo della natura”. Il Coronavirus ha fornito un nuovo buon motivo per riflettere: “La natura ci ha mandato un chiaro messaggio - ha detto il segretario generale dell'ONU António Guterrez - Stiamo facendo del male al mondo naturale, a nostro danno. Per prenderci cura dell'umanità, dobbiamo prenderci cura della natura”.

Questo importante messaggio è stato raccolto e rilanciato da tanti artisti, tra i quali anche Billie Eilish, da sempre attenta a questi temi. La giovane artista è così diventata testimonial, insieme ad altri, di un video in cui si sta chiedendo a tutti di riflettere sulla profonda connessione dell’uomo con la natura, un legame che dovrebbe spingerci a rispettare il mondo in cui viviamo.

Il video si intitola “Time For Nature” e questo è il messaggio: “Il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il clima che rende il nostro pianeta abitabile: tutto arriva dalla natura. È tempo di svegliarsi, di prenderne atto e di alzare le nostre voci. È il momento di fare di meglio per la gente e per il pianeta. Bisogna cambiare perché un milione di specie animali e vegetali sta per estinguersi”. La cantante nella clip dice: "Abbiamo bisogno del nostro Pianeta più di quanto lui non abbia bisogno di noi".

Billie Eilish ha così invitato i suoi fan e non solo a riflettere sul proprio comportamento e non è la prima volta che lo fa. Agli American Music Awards, ad esempi, ha indossato una maglietta con su scritto “Niente musica su un pianeta morto”, mentre nel video del brano “All The Good Girls Go To Hell” ha rappresentato la Terra come un inferno coperto di petrolio proprio per lanciare un messaggio ambientalista.