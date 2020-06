Fedez: l'11 giugno esce il nuovo singolo, Bimbi per Strada, dedicato a Robert Miles

Vi ricordate Children, il successo di Robert Miles del 1996? Ecco, il beat del brano è stato utilizzato da Fedez per il suo nuovo singolo, Bimbi per Strada, in uscita giovedì 11 giugno.

Il rapper ha annunciato la canzone, un omaggio al dj e produttore scomparso tre anni fa a soli 47 anni, con un post su Instagram. Nel post pubblicato si vede la copertina del singolo e si sente una piccolissima anteprima, alcune note di Children.

Visualizza questo post su Instagram Fuori Giovedì Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 5 Giu 2020 alle ore 2:53 PDT

Il brano di Miles fu un successo a fine degli anni '90: 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Children è stato in vetta alle classifiche di tutta Europa, e al primo posto in ben 12 paesi europei, ricevendo disco d'oro e di platino.

Fedez pubblica il singolo dopo aver fatto uscire poco tempo fa la canzone Le feste di Pablo insieme a Cara e, più recentemente, Problemi con tutti (Giuda).