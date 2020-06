“La vita è adesso”: 35 anni fa usciva l'album da record di Claudio Baglioni

Dopo il grande successo di “Questo piccolo grande amore”, l'8 giugno 1985 Claudio Baglioni torna dai suoi fan con un nuovo look e un sound rinnovato.

Capelli corti, giacca larga, camicia chiusa: l'album “La vita è adesso” esce poco prima dell'inizio della stagione estiva, e si appresta a battere ogni record delle classifiche di vendita in Italia. Nell’anno di uscita, infatti, il disco ha venduto oltre 1 milione e mezzo di copie.

L’album fu registrato in Inghilterra nei Manor Studios a Oxford e nella The Town House a Londra. Gli archi, eseguiti dalla London Symphony Orchestra, furono registrati negli studi di Abbey Road, la “casa sonora” dei Beatles. Le parti per archi vennero scritte da Celso Valli e l’orchestra era diretta da Carl Davies.

In questo nuovo disco l'anima cantautorale convive con un sound tipicamente anni ‘80, elementi che diedero vita ad un album sofisticato. “La vita è adesso” racconta la giornata di un uomo qualunque degli anni ‘80 con una struttura di brani che evidenzia un'assenza di ripetizioni: 10 pezzi che descrivono l’umanità più varia.

Il titolo originale dell’album era “Un bar sulla città”, in omaggio a uno dei più noti bar di Roma: lo “Zodiaco”. Fu proprio ad uno dei suoi tavoli che Baglioni scrisse tutti i testi dell'album che stracciò ogni record di vendita, raggiungendo subito la testa della classifica, e restandoci ben saldo per sei mesi, un primato tuttora imbattibile.