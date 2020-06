È morta Bonnie Pointer, l’ex cantante delle Pointer Sisters

Bonnie Pointer, ex componente del gruppo delle Pointer Sisters, si è spenta all’età di 69 anni. A renderlo noto è stata sua sorella Anita, la quale però non ha spiegato le circostanze e le cause del decesso. “È accaduto troppo presto – ha scritto la cantante su Instagram – riposa in pace dolce sorellina. Sono distrutta da questa grande perdita”.

Visualizza questo post su Instagram Too soon. RIP Sweet baby sister. Torn apart by this great loss Un post condiviso da Anita Pointer (@anitapointerofficial) in data: 8 Giu 2020 alle ore 3:02 PDT

Le Pointer Sisters sono diventate famose alla fine degli anni Sessanta: inizialmente le sorelle erano solo due, Bonnie e June, poi nel 1972 si aggiunsero anche Anita e Ruth. Le canzoni più famose del loro repertorio sono “Yes We Can Can” e “Fairytale”, brano che vinse anche un Grammy.

Bonnie poi lasciò il gruppo nel 1977 per intraprendere una carriera come solista. Il suo brano più noto è Heaven Must Have Sent You e il suo ultimo album risale al 2011.