Jarabedepalo: è morto il cantante Pau Donés, aveva 53 anni

È morto, all'età di 53 anni, Pau Donés, il cantante del gruppo Jarabedepalo.

La notizia è stata data dal sito e dai social della band. Anche la famiglia del cantante ha riportato la notizia, chiedendo di rispettare la loro privacy: "Vogliamo ringraziare l'assunzione medica e tutto il personale dell'Osedale della Vall di Hébron, l'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la consegna in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile."

Pau è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro il cancro: il cantante, infatti, aveva scoperto di avere un tumore al colon nell'agosto 2015.

Donés era di origine rigaborzese, cresciuto però a Barcellona e residente a Berlino. Aveva gondato il gruppo Jarabedepalo negli anni '90 ed erano diventati famosi grazie a brani come Depende e La Flaca. La band, inoltre, ha più volte collaborato con artisti italiani, come i Modà, Jovanotti e Nomadi.



E proprio Jovanotti ha voluto ricordare l'amico Pau su un post di Instagram: "Ho appena saputo della morte di Pau Dones. E' una notizia tremenda, ci siamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, i mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci sono dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo."