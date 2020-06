Vasco Rossi, l'album Cosa succede in città compie 35 anni: usciva il 9 giugno 1985

Era il 9 giugno del 1985 e usciva Cosa succede in città il settimo album di Vasco Rossi. E oggi, il disco compie ben 35 anni!

Il Blasco ha deciso di celebrare la sua settima fatica discografica con un post su Instagram, dove ha scritto: "È stata tutta un'evoluzione, io sono partito dai cantautori, io sono un cantautore, poi ho cercato di trovare un nuovo linguaggio, invece di usare la chitarra acustica e la ballata come strumento per esprimermi ho cominciato a usare il rock, il gruppo, la band però sempre con lo spirito dei cantautori."

E ha aggiunto: "Una volta si cantava molto in lungo, si raccontava io ho cercato di 'stringare' e di dire tutto in una frase il concetto perché pensavo che la gente non avesse tempo di ascoltare tutto."

Cosa succede in città fu un grande successo. Infatti, l'album, che contiene anche T'immagini e Toffee, ottenne ben 6 dischi di platino e rimase in vetta alle classifiche per 29 settimane.

Ascolta la nostra web radio dedicata a Vasco Rossi!