Avicii: in Svezia aprirà un museo dedicato al DJ defunto

Sono passati già più di due anni dal 20 aprile 2018, giorno in cui Tim Bergling, meglio conosciuto come Avicii, si toglieva la vita durante un viaggio in Oman, dopo aver cercato di combattere per diversi anni contro mostri come la depressione e la dipendenza dall'alcol.

E, per ricordare il compianto DJ, verrà aperto un museo a Stoccolma, città della Svezia in cui Tim è nato. Non si conosce ancora la data di apertura del museo, che dovrebbe avvenire nel 2021, ma è già stato comunicato che la location farà parte di un nuovo centro culturale e digitale.

Inoltre, nel museo dedicato al DJ, i visitatori potranno vivere la "Avicii Experience", con musica inedita, filmati, foto e ricordi della vita di Tim Bergling.

Per Sundin,amministratore delegato della Pophouse Entertainment. ossia la compagnia che curerà l’esposizione, ha dichiarato: "Ci sarà una storia sulla vita di Tim, dalla sua stanzetta, dove giocava a World of Warcraft con i suoi amichetti, fino alle sue prime canzoni, le prime demo."

