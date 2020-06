Kekko dei Modà: il tenero ricordo per l'amico Pau Dones degli Jarabedepalo

Il cantante degli Jarabedepalo, Pau Dones, è morto ieri a causa del cancro al colon che lo aveva colpito nel 2015. Francesco Kekko Silvestre, cantante dei Modà, ricorda con un lungo post sui social della band, l'amicizia che lo legava al cantante spagnolo. I due musicisti erano molto amici come ricorda Kekko nella pagina Facebook dei Modà: "Oggi se ne va un pezzo di cuore, un pezzo di storia della mia vita, musicale e non, che difficilmente potrò dimenticare. Ero preparato, ormai erano settimane che lo ero. Ho vissuto questi ultimi due mesi sperando in un miracolo, ma niente". I due si sono conosciuti nel 2012 per duettare in una canzone dei Modà "Come un pittore".

Da lì la nascita di una grande amicizia. Tra i tanti momenti passati insieme, Kekko ricorda quando Pau venne in Italia e andarono a mangiare in un’osteria in campagna e da quel giorno "ogni volta che veniva nel nostro paese, voleva andare a mangiare lì. Anche se aveva da fare in centro a Milano o a Bologna o a Torino, lui voleva venire a mangiare in quell'osteria di campagna in cui si sentiva a casa. Un uomo semplice, che viveva in un piccolo paesino sui Pirenei, 20 abitanti circa. Quando gli chiedevo che cosa ci trovasse di così bello in quel posto rispondeva: l’uovo della gallina, la capretta e la mucca che mi guardano mentre faccio colazione e l’aria. Qui nessuno mi disturba."

Kekko conclude: "Avrei voluto tanto poter prendere un aereo per starti vicino, ma questo maledetto periodo me lo ha impedito. Non so se questo vuoto passerà mai. Forse non voglio nemmeno riempirlo con qualcos'altro. So solo che mi mancherai per davvero e io parlerò sempre di te come di un amico e di un uomo meraviglioso. La musica oggi ha perso tanto, ma il mondo ancora di più. Potrei mettere una canzone cantata insieme a te, ma sarebbe scontato. Preferisco ricordarti con una di quelle con cui mi hai fatto sognare. Mi mancherai Hermano, e come ci dicevamo sempre… abbrazzazo."