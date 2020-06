Il Coachella Festival slitta direttamente al 2021

Il Coachella Festival non si farà quest'anno diversamente da quanto annunciato nei mesi scorsi. Insomma la prossima edizione del festival non ci sarà nell'ottobre 2020. L'appuntamento è rinviato al 2021. "È una decisione straziante ma, tristemente, necessaria", ha commentato il CEO di AEG (Anschutz Entertainment Group), Dan Beckerman. E continua Beckerman: “Il mondo sta lentamente riaprendo e la nostra industria riaprirà più tardi e più lentamente della maggior parte". La prima edizione del Coachella Festival si è tenuta nel 1999. Ad esibirsi sul palco, tra gli altri, artisti di grande fama come A perfect circle, Ben Harper, Moby e i Chemical Brithers. La data non fu scelta a caso: nel 1999 infatti cadeva il trentennale dello storico concerto di Woodstock, e il Coachella voleva in qualche modo esserne l’erede.

L’edizione di quest’anno all'Empire Polo Club di Indio in California, sarebbe dovuto svolgersi il secondo e terzo weekend di aprile ed era stato successivamente rimandato ad ottobre. I protagonisti del Coachella 2020 dovevano essere, tra gli altri, Travis Scott, Frank Ocean, i ritrovati Rage Against the Machine, Thom Yorke dei Radiohead, Lana Del Rey e Fatboy Slim. Scrive il magazine britannico NME che gli organizzatori stanno valutando se mettere in piedi una versione del festival di dimensioni ridotte.