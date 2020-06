Maluma: il concerto al Forum di Assago è rimandato al 19 giugno 2021

Nuova data per il concerto di Maluma al Mediolanum Forum di Assago, dopo i rinvii dovuti alle misure restrittive per contrastare la diffusione del CoronaVirus. La superstar Colombiana salirà sul palco milanese Sabato 19 giugno 2021 dando così la possibilità ai suoi fans Italiani di non rinunciare alla sua attesissima unica data Italiana.

I biglietti riportanti le date 7 Marzo, 31 Marzo e 4 Settembre saranno validi per la data del 19 giugno 2021. La piattaforma Fan Sale di Ticketone (www.fansale.it) è a disposizione degli spettatori come unico canale di rivendita autorizzata.

Ancora più del Grammy vinto nel 2018 come Best Contemporary Pop Vocal album sono i numeri fatti registrare sui suoi account social ad evidenziare le dimensioni del fenomeno Maluma. Oltre ai 46 milioni di follower che lo rendono l’Artista Latino più seguito su Instagram Maluma può contare su 23 milioni di follower su Facebook e 22 milioni di iscritti al suo canale YouTube dove i suoi video hanno superato i 9 miliardi di visualizzazioni.

Adesso, dopo aver venduto oltre 1 milione di biglietti nel suo ultimo tour mondiale, Maluma torna in Italia per calcare il palco prestigioso del Mediolanum Forum di Assago dove metterà in scena uno show stratosferico accompagnato dalla sua band e da 12 ballerini e con effetti laser e giochi pirotecnici a fare da contorno.

L’appuntamento per tutti i fan della musica latina è dunque fissato per il 19 giugno 2021 quando al Mediolanum Forum di Assago potranno acclamare uno dei Re di questo genere musicale.