I Twenty One Pilots e la clip misteriosa che incuriosisce i fan

I Twenty One Pilots sono pronti per il nuovo album? O si tratta di un nuovo singolo? Sono queste le domande che in questi giorni si stanno facendo i fan di Tyler Joseph e Josh Dun. Il duo ha, infatti, pubblicato una clip molto misteriosa. C'è un codice cifrato, che potrebbe indicare un countdown, e al play parte la loro ultima canzone "Level of Concern", pubblicata in questo periodo di quarantena. Facendo i calcoli, la data nascosta dal codice è il 12 giugno alle ore 18.00. Cosa succederà?

Il mistero si infittisce, perché i due non hanno scritto altro, hanno lasciato i follower in sospeso e gli hanno dato appuntamento per il 12 giugno.

Tyler in una recente intervista ha dichiarato: "Stiamo scrivendo il disco proprio ora. Non sono sicuro di quando sarà rilasciato, ma certamente molto prima di quando avevamo inizialmente pianificato". Non ci resta che aspettare la fine dei countdown e sapere cosa bolle nella pentola dei Twenty One Pilots.