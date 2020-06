Pau Donés: il suo ultimo desiderio era pubblicare l'ultimo album degli Jarabedepalo mentre era ancora vivo

Era il 26 maggio quando i fan degli Jarabedepalo festeggiavano l'uscita del loro nuovo album, Tragas o escupes. Quello che però non si sapeva, almeno fino ad ora, è che l'ultimo desiderio di Pau Donés, cantante deceduto due giorni fa, era proprio quello di riuscire a pubblicare l'album mentre era ancora in vita.

Secondo quanto scritto dal giornale spagnolo El Mundo, infatti, l'album degli Jarabedepalo sarebbe dovuto uscire a settembre. Ma la band avrebbe deciso di anticipare la data quando i medici hanno comunicato al cantante che, al livello della sua malattia, probabilmente non sarebbe riuscito ad arrivare a settembre.

Pare che la registrazione dell'album non sia stata facile, poiché Pau era spesso in ospedale per continuare la terapia contro il cancro al colon, che lo aveva colpito nel 2015.

Gli Jarabedepalo, dunque, hanno registrato in tempi record tutte le canzone che il cantante aveva scritto a Los Angeles e anche altri brani composti più recentemente. Infine, sempre secondo El Mundo, Yves Roussel, che ha masterizzato Tragas o Escupes, era stato avvisato, il 19 maggio, di velocizzare il lavoro, poiché le condizioni di Pau stavano peggiorando.

Almeno l'ultimo desiderio di Pau è stato realizzato.