Pago rivela: “Serena è l’amore della mia vita, potrei ancora perdonarla”

Per Pacifico Settembre, in arte Pago, la storia d’amore con Serena Enardu non è ancora finita, nonostante la scoperta di un presunto tradimento. In un’intervista al settimanale Oggi, il cantante ha rivelato di soffrire ancora molto per la tormentata relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”; nonostante ciò, non riesce ancora a voltare pagina perché è ancora molto legato a Serena.

“Sto male ma la amo ancora – ha dichiarato Pago – si era invaghita di un altro e a me aveva detto di aver avuto un flirt con lui ma che non era accaduto nulla. Quindi mi ha mentito. Serena, però, è il grande amore della mia vita – ha aggiunto – se la perdonerò? Chi può dirlo. Non faccio previsioni. Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia e questo non lo decidi”.

Serena Enardu, dal canto suo, ha sempre negato di aver avuto una relazione con Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island”; Pago, però, sostiene di aver scoperto la tresca grazie a dei messaggi trovati sul cellulare di lei. Qualunque sia la verità, questa storia sembra davvero lontana