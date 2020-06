Fedez torna a parlare di J-Ax: "Per la prima volta sono riuscito a riguardare il concerto a San Siro"

La lite tra Fedez e J-Ax ha sempre suscitato la curiosità di tantissime persone, che si sono chieste come mai i due rapper abbiano interrotto il loro rapporto lavorativo e di amicizia, dopo un album insieme e il grandissimo concerto a San Siro.

La fine della collaborazione era stata annunciata proprio dopo "La Finale", ossia la data di San Siro, e, a due anni di distanza, Fedez è tornato a parlare della collaborazione con Ax. Tramite le sue Instagram Stories, ha raccontato di aver rivisto i video del concerto: "È la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi. Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male pensare a quel giorno, non sapete che liberazione."

E ha continuato: "Comunque sembra assurdo che per due anni non sia mai riuscito a rivedermi quel concerto, quel momento. A distanza di così tanto tempo non sembrava vero essere riusciti a fare una cosa del genere. Ma soprattutto essere stato in grado di non ca*armi addosso/vomitare su quel palco. Mi faccio i complimenti da solo va' non è nostalgia ma solo incredulità."

"Mi sono anche rivisto le stories che pubblicavo in quel periodo e mi sto sul ca**o da solo (bene così)" ha concluso Fedez, senza mai nominare l'ex amico.

