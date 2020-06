Edoardo Brogi, il nuovo singolo del vincitore della prima edizione del Coca Cola Future Legend è Bandolera

Edoardo Brogi ha conquistato tutti con la sua voce e la sua presenza tanto da vincere la prima edizione del Coca Cola Future Legend nella squadra capitanata da Irama. Dopo alcuni brani quali “Parlami”, “Non sei tu” e “Senza di te” e “È la notte”, arriva il nuovo singolo “Bandolera”, in uscita Venerdì 12 Giugno per Warner Music, un racconto di un estate di un ragazzo di 23 anni ma vissuta inevitabilmente in maniera diversa.

Un'estate strana ma per questo molto speciale, in cui la libertà si riassapora a poco a poco, dove emozioni, amori, amicizie e avventure vengono vissute con una consapevolezza diversa. “Abbiamo imparato ad apprezzare le piccole cose, i sentimenti e i legami sono diventati più intensi e la frenesia delle estati passate lascia spazio a sensazioni e situazioni diverse” - racconta Edoardo – “I party senza freni lasciano spazio a serate intime con pochi amici, i grandi concerti a piccoli falò al tramonto sul mare”.

Un pezzo dal sound latino, un ritmo nuovo per Edoardo che ha approfittato di questo periodo per sperimentare nuove contaminazioni musicali, per farsi prendere dal ritmo di un'estate tutta da vivere e da ballare, un modo per strappare attimi di tanto meritata follia, uno spiraglio di luce in un periodo storico complicato.