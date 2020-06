Chadia Rodriguez si scaglia contro la violenza e il body shaming

Chadia Rodriguez è una delle rapper più in voga in questo momento. Ha letteralmente scardinato la concezione che questo tipo di musica fosse solo e rigorosamente degli uomini, si è imposta a un pubblico che non ha mai visto rappare una donna come fa lei. Il suo è un messaggio di non discriminazione, che va contro il cyberbullismo, il body shaming e la violenza sulle donne in generale.

È così che è nato il nuovo singolo dell'artista, "Bella Così", che vede la featuring di Federica Carta, con il quale dà inizio a una nuova fase della sua vita artistica. Si tratta di un progetto diverso che la vede impegnata in prima persona contro le discriminazioni. "È un progetto nato per una mia esperienza personale - ha dichiarato la cantante in un'intervista - ma anche dalle esperienze che i miei fan mi raccontavano. Uno dei motivi principali per cui ho dato il via a questo progetto è che sto crescendo e mi sento di dover trattare temi più sensibili, di approfondire questi tabù; mettermi in gioco in prima persona è stata una conseguenza, perché l'ho fatto per tutte le mie fan e i miei fan che non hanno voce per esprimersi e raccontare la propria esperienza, che può aiutare tantissime persone".

Chadia ha raccontato anche qualche episodio di cyberbullismo di cui è stata vittima: "Mi arrivano a dire cose come: chissà cosa hai fatto per arrivare lì. Beh, a quanto pare un minimo di talento ce l'ho, ma riescono anche a farmi dubitare di me stessa, che è una cosa straziante, e ti chiedi: ma io che vi ho fatto?"